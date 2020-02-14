رياضة | مدرب الترجي: الزمالك استحق لقب السوبر.. والهدف الأول منحهم التفوق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الترجي: الزمالك استحق لقب السوبر.. والهدف الأول منحهم التفوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي التهنئة للزمالك بعد تتويجهم بالسوبر الافريقي.

وفاز الزمالك على الترجي بنتيجة 3-1 في السوبر الافريقي اليوم.

وقال في المؤتمر الصحفي "تتويج الزمالك بالسوبر جاء عن جدارة وكانوا الأفضل، وهدفهم المبكر منحهم أفضلية كبيرة منذ البداية".

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وتابع: "طالبت اللاعبين بالهدوء والتركيز بين شوطي اللقاء ونجحنا في تسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء لكن الهجمات المرتدة للزمالك لعبت كلمة الحسم".

وأضاف "الهدف الثاني الملغى لنا صحيح ولا أعرف السبب وراء عدم احتسابه".

وأكمل: "كرة القدم فيها فوز وهزيمة ولا يوجد فريق يفوز بشكل دائم".