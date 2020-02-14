رياضة | ماذا قال مدرب الترجي بعد خسارة السوبر الإفريقي ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال مدرب الترجي بعد خسارة السوبر الإفريقي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي التهنئة للزمالك بعد تتويجهم بالسوبر الافريقي.
وفاز الزمالك على الترجي بنتيجة 3-1 في السوبر الإفريقي اليوم.
وقال في المؤتمر الصحفي "تتويج الزمالك بالسوبر جاء عن جدارة وكانوا الأفضل، وهدفهم المبكر منحهم أفضلية كبيرة منذ البداية".
وفاز الزمالك على الترجي بنتيجة 3-1 في السوبر الإفريقي اليوم.
وقال في المؤتمر الصحفي "تتويج الزمالك بالسوبر جاء عن جدارة وكانوا الأفضل، وهدفهم المبكر منحهم أفضلية كبيرة منذ البداية".
وتابع "طالبت اللاعبين بالهدوء والتركيز بين شوطي اللقاء ونجحنا في تسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء لكن الهجمات المرتدة للزمالك لعبت كلمة الحسم".
وأضاف :"الهدف الثاني الملغى لنا صحيح ولا أعرف السبب وراء عدم احتسابه".
وأكمل :"كرة القدم فيها فوز وهزيمة ولا يوجد فريق يفوز بشكل دائم".