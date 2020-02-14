رياضة | ماذا قال مدرب الترجي بعد خسارة السوبر الإفريقي ؟

وقال في المؤتمر الصحفي "تتويج الزمالك بالسوبر جاء عن جدارة وكانوا الأفضل، وهدفهم المبكر منحهم أفضلية كبيرة منذ البداية".



وتابع "طالبت اللاعبين بالهدوء والتركيز بين شوطي اللقاء ونجحنا في تسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء لكن الهجمات المرتدة للزمالك لعبت كلمة الحسم".