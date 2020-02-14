رياضة | أوناجم يهدد الأهلي قبل السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوناجم يهدد الأهلي قبل السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المغربي محمد أوناجم عن سعادته البالغة بالفوز على نظيره الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وتحقيق البطولة الرابعة في تاريخ القلعة البيضاء.

وقال أوناجم في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك : الحمدلله على الفوز في مباراة التىجي والحصول على بطولة كأس السوبر الإفريقي، اشكر الجماهير العظيمة التي جاءت خلفنا من مصر وجاءت من جميع أنحاء العالم.

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وأضاف : هذه البداية فقط وبإذن الله سنكون عند حسن ظن الجماهير في المباريات المقبلة.

وتابع : كنا في حالة تركيز كبيرة خلال المباراة، وكنا واثقين من الفوز على الترجي، ونتيجة اليوم ستكون بمثابة الحافز لنا قبل مواجهة الأهلي في السوبر المصري.

وأتم : نتمنى ان نرى الجماهير في مصر، اشكرهم كثيرا على دعمهم ومساندتهم خلال الفترة الأخيرة.