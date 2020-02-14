رياضة | أبو جبل يقدم وعداً لجماهير الزمالك بعد السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو جبل يقدم وعداً لجماهير الزمالك بعد السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعرب محمد ابوجبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بعد الفوز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. وقال ابو جبل عقب انتهاء المباراة: ابارك للجمهور اللاعب رقم واحد فهم يستاهلوا كل الخير والسعادة وبوعدهم بالفوز بكل البطولات، وهذا اقل حق لهم. وأضاف : الحمدلله ربنا كرمنا بمكسب كبير سوف يعطينا دفعة معنوية للمباريات القادمة وبشكر والدي ووالدتي لدعائهم لي ومساندتهم وبهدي لامي المدالية.

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