رياضة | كارتيرون يحقق انجازًا تاريخيًا بعد تتويجه بكأس السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يحقق انجازًا تاريخيًا بعد تتويجه بكأس السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك انجازا تاريخيا بعد قيادة الفريق الأبيض للتتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب فريق الترجي التونسي بعد فوزه بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن نهائي النسخة الثامنة والعشرين من البطولة الإفريقية.

وأصبح باتريس كارتيرون أول مدرب يتوج بكأس السوبر الإفريقي مرتين على التوالي مع فريقين مختلفين، حيث توج المدرب الفرنسي بكأس البطولة الإفريقية العام الماضي مع الرجاء المغربي، وعاد وكرر تتويجه بلقب البطولة العام الحالي مع الزمالك.

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والمفارقة المثيرة أن تتويج "كارتيرون" بكأس السوبر الإفريقي جاء على حساب نفس الخصم فريق الترجي وعلى نفس الملعب "ثاني بن جاسم" بالعاصمة القطرية "الدوحة"، حيث قاد الرجاء المغربي للفوز على بطل تونس بنتيجة 2-1 العام الماضي، بينما قاد الزمالك للفوز على أبناء باب سويقة بنتيجة 3-1 في النسخة الحالية من البطولة الإفريقية.

وانضم "كارتيرون" لـقائمة المدربين الذين حققوا كأس السوبر الإفريقي وهم (محمود الجوهري – فيرنر – كابرال).

وتوج فريق الزمالك بكأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد تتويجه بلقب البطولة أعوام 1994 على حساب فريق الأهلي 1-0، وعام 1997 على حساب المقاولون العرب بركلات الترجيح، وعام 2003 على حساب الوداد المغربي 3-1، وعام 2020 على الترجي 3-1.