رياضة | قبل موقعة ريال مدريد.. قرار رسمي بحرمان مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة ريال مدريد.. قرار رسمي بحرمان مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منع فريق مانشستر سيتي من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين قادمين بداية من الموسم المقبل.

وجاء هذا القرار من الاتحاد الأوروبي، بسبب اختراق نادي مانشستر سيتي قواعد اللعب المالي النظيف في الفترة الأخيرة، وسوف توقع غرامة مالية بالإضافة إلى الإيقاف قيمتها 30 مليون يورو.

Advertisements

ومن المتوقع أن يستأنف نادي مانشستر سيتي ضد هذا القرار في الساعات المقبلة، حيث أن هذا القرار يعد كارثة على الفريق.

وسوف يلتقي مانشستر سيتي ضد فريق ريال مدريد في دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.