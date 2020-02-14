شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام حققها الزمالك بتتويجه بالسوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتزع فريق الكرة بنادي الزمالك لقب السوبر الأفريقي نسخة 2020، إثر الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الجمعة.

التقرير التالي نرصد من خلاله 10 حقائق رقمية حققها الزمالك بفوزه على الترجي التونسي وتتويجه بسوبر أفريقيا.

1 – الزمالك يرفع ألقاب الأندية المصرية في السوبر الأفريقي للرقم 10 بواقع تتويج رابع له و6 ألقاب للأهلي.

2 – الزمالك يرفع عدد ألقابه القارية للرقم 13 بواقع 4 سوبر أفريقي و5 دوري أبطال أفريقيا و1 أبطال الكؤوس و1 كونفيدرالية و2 أفروآسيوي.

3 – الترجي استمر دون أي انتصار في بطولة عربية أو أفريقية على الزمالك على مدار 26 عاماً، واكتفى بتحقيق انتصاره الوحيد في إياب نهائي أفريقيا لأبطال الدوري في 1994 بينما تلقى 5 هزائم مقابل 3 تعادلات.

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4- كارتيرون المدير الفني الفرنسي للزمالك حقق انتصاره الرابع على الترجي التونسي بواقع 2 في ولايته للأهلي و1 مع كل من الرجاء والزمالك خلال 5 مواجهات جمعت الطرفين وتلقى هزيمة وحيدة فقط.

5 – الزمالك هو خامس فريق يُسقط بطل دوري أبطال أفريقيا في السوبر بعد كل من أفريكا سبورت الإيفواري في 1993 والنجم الساحلي في 1998 والمغرب الفاسي في 2012 والرجاء المغربي في 2019.

6 – الترجي التونسي انفرد برقم سلبي كارثي وبات أكثر فريق في تاريخ السوبر الأفريقي يخسر اللقب، حيث خسره للمرة الرابعة من ضمن 5 مشاركات وتُوج في مرة وحيدة عام 1995 بالإسكندرية.

7 – المغربي بن شرقي يسجل الثنائية الثالثة له بقميص الزمالك على المستوى الأفريقي فقبل زيارته لشباك الترجي مرتين فعلها أمام كل من ديكاداها الصومالي وأول أغسطس الأنجولي بدوري الأبطال ويرفع رصيده من الأهداف الأفريقية بالقميص الأبيض منذ انضمامه في الصيف الماضي للرقم 7.

8 – الرابع عشر من فبراير بات هو تميمة فرحة أنصار الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، فتُوج بطل مصر باللقب في ذلك اليوم من عام 1997 على حساب المقاولون العرب وكرر السيناريو بعد 23 عاماً في اليوم ذاته على حساب الترجي التونسي.

9 – الفرنسي كارتيرون يحقق السوبر الأفريقي الثاني في تاريخه ويعادل عدد ألقاب الثنائي، الأرجنتيني أوسكار فيلوني الذي حققه في عامي 1999 و2000، والتونسي فوزي البنرزتي الذي حقق السوبر في عامي 1995 و2018.

10 – الأندية المصرية حققت لقب السوبر بنسبة 100% خلال المواجهات التونسية، فنال الأهلي اللقب في 2007 على حساب الترجي وفي 2009 و2014 في مواجهتي الصفاقسي التونسي، وأخيراً عانق الزمالك اللقب على حساب الترجي.