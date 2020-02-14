شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك×الترجي: دفاع صلب وهجوم من الطراز العالي يمنحان الأبيض لقب السوبر الرابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توج نادي الزمالك المصري، حامل لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2019، بلقب كأس السوبر الأفريقي 2020، وذلك بعد تفوقه على حامل لقب دوري أبطال أفريقيا 2019، الترجي التونسي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي لُعبت بالأراضي القطرية، وبالتحديد ملعب نادي الغرافة.

وحصد الزمالك لقبه الرابع لكأس السوبر الأفريقي، والأول منذ عام 2003، وبالتحديد عندما تفوق المارد الأبيض المصري على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 3-1 ايضًا.

وقدم الزمالك مباراة هجومية من الطراز العالي، وكان الفريق الأكثر من حيث التسديد (16)، التسديدات على مرمى المنافس (8)، وصناعة الفرص (11)، والفرص التهديفية المحققة (2)، تاركًا حيازة الكرة للمنافس التونسي الذي وصلت حيازته على الكرة إلى 62%، وإن كان الفريق لم يسدد على مرمى الزمالك سوى في 3 مناسبات فقط على الرغم من صناعتهم لـ10 فرص تهديفية.

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وتقدم الزمالك في المباراة مبكرًا عن طريق يوسف أوباما الذي سجل بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة بضربة رأسية نتيجة كرة عرضية من محمد عبدالشافي، وعدل الترجي النتيجة مع بداية الشوط الثاني عن طريق ضربة جزاء احتسبت على محمود حمدي «الونش» بعد العودة لتقنية الفيديو التي أوضحت لحكم المباراة وجود لمسة يد على مدافع الزمالك، ليسجل عبدالرؤوف بن غيث هدف التعديل بعد 9 دقائق من بداية الشوط الثاني.

ولعب النجم المغربي أشرف بن شرقي دور البطولة في التتويج الأبيض بالبطولة الأفريقية، فسجل الجناح المهاجم الهدفين الثاني والثالث في المباراة، وقدم مباراة كبيرة على الجانب الهجومي من خلال أهدافه، وكذلك الجانب الدفاعي، حيث تمكن من قطع الكرة في 3 مناسبات، وهو رقم لا يفوقه أي لاعب آخر في الملعب سوى لاعب الوسط المدافع المصري، طارق حامد (6).

وحاول فريق الترجي اختراق دفاع الزمالك من خلال التمريرات العرضية التي وصلت لـ31 محاولة تمرير عرضي (مقابل 11 فقط للزمالك)، لكن دفاع الزمالك أظهر صلابة كبيرة، وتألق ثنائي الدفاع، محمود علاء ومحمود حمدي، من خلال إخراج الكرة من مناطق الخطورة في 15 مناسبة (9 لـ علاء و6 لـ الونش)، وتفوق علاء في 5 التحامات هوائية (من 6)، والونش في 3 (من 5).

وجاء تتويج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي لينفرد بالمركز الثاني ويصبح أكثر الأندية الأفريقية تتويجًا بهذا اللقب خلف الأهلي (6)، وارتفعت حصيلة الكرة المصرية من ألقاب كأس السوبر الأفريقي إلى 10 ألقاب، وهو العدد الذي يزيد بـ6 عن أقرب عدد ألقاب أندية أي دولة أفريقية أخرى (المغرب،4: 2 للرجاء، 1 للوداد و1للمغرب الفاسي).