شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. حرمان مانشستر سيتي من المشاركة بالبطولات الأوروبية لمدة موسمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» حظر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة في البطولات القارية لموسمي 2020/2021 و2021/2022 بجانب تغريم النادي مبلغ 30 مليون يورو. جاء ذلك القرار استنادًا لقرار غرفة التحكيم المشكلة من الاتحاد والتي أثبتت أن النادي الإنجليزي ارتكب انتهاكات جسيمة لقواعد ترخيص الأندية من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك قواعد اللعب المالي النظيف.

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