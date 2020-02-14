شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يعيد إحياء فكرة التعاقد مع جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020 أشارت صحيفة "ذا صن" الإنكليزية إلى أن إدارة ​يوفنتوس​ أعادت إلى الواجهة فكرة التعاقد مع مدرب ​مانشستر سيتي​، ​بيب جوارديولا​ الذي يعتبره رئيس النادي ​اندريا انييلي​ الصفقة التي ستمكنه من التتويج بلقب ​دوري أبطال أوروبا​.

وأردفت الصحيفة نقلاً عن مقربين من إدارة السيدة العجوز أن رئيس النادي مقتنع بفكرة التعاقد مع غوارديولا منتظراً انتهاء منافسات الموسم الحالي. Advertisements وأبدى يوفنتوس استعداده المادي للتعاقد مع غوارديولا بمنحه نفس الراتب السنوي الذي يتقاضاه في ملعب الإتحاد مع إعطائه ضمانات بالتعاقد مع أسماء كروية لامعة. وسرت بالفترة الماضية شائعات عن إقالة مدرب يوفنتوس ماورويسيو ساري في ظل تذبذب نتائج الفريق تحت قيادته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يعيد إحياء فكرة التعاقد مع جوارديولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.