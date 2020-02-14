شكرا لقرائتكم كاف : الذئب الفرنسي كارتيرون يضرب رقما قياسيا بعد السوبر الافريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، رقما تاريخيا، على مستوى السوبر الأفريقي، بعد قيادته الفارس الأبيض، لحصد لقاب البطولة، على حساب فريق الترجى التونسي، بنتيجة 3 – 1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب "ثاني بن جاسم بنادى الغرافة"، في العاصمة القطرية الدوحة.

ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "كاف"، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، أن كارتيرون أصبح أول مدرب يفوز بكأس السوبر الأفريقي مرتين على التوالى مع فريقين مختلفين.

نجح الذئب الفرنسي قيادة الرجاء المغربى، الموسم الماضى، لحصد لقب السوبر الأفريقي، على حساب الترجى، بنتيجة 2 – 1، وجاء هذا الموسم ليقود الزمالك لتتويج باللقب، بتخطى نفس الخصم العملاق التونسي، وهذه المرة، بنتيجة 3 – 1، والمباراتين على نفس الملعب.

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سجل ثلاثية الفارس الأبيض، يوسف أوباما وأشرف بن شرقى هدفين، في الدقائق 2، 58 و 93 من زمن المباراة، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد، عبد الرؤوف بن غيث، من ركلة جزاء.

نجحت القلعة البيضاء، في حصد لقب السوبر الأفريقي، للمرة الأولى منذ 2003، عندما تغلب على الوداد المغربى، بنتيجة 3 – 1.