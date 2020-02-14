شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك يحتفل بالسوبر الإفريقي: يا بختك يا ترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفال أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق بالفوز التاريخي للقلعة البيضاء بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " يا بختك يا ترجي" مصحوباً بصورة مع أمير عزمي مجاهد مدرب مساعد الفريق سابقًا نادي مصر حالياً، وحمادة طلبه مدافع الفريق الأسبق ومنتخب مصر، وأحمد الميرغني لاعب الفريق ونجمه الأسبق، وهم يشيرون للأهداف الثلاثة التي فاز بها الزمالك اليوم.

وتوج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

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أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.