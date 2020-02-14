شكرا لقرائتكم معين الشعباني يهنئ الزمالك.. ويؤكد: سنبدأ التركيز في مباريات دوري أبطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي، التهنئة إلى نادي الزمالك عقب تتويج المارد الأبيض بكأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما فاز على الفريق التونسي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب "ثاني بن جاسم بنادي الغرافة"، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وأكد معين الشعباني أن فريقه سيبدأ التركيز في مباريات دوري أبطال افريقيا بعد خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، مشددا على أن فريقه عاد للمباراة في الشوط الثاني، إلا أن الحكم ألغى هدفا واضحا لفريقه قبل نهاية اللقاء.

وشدد المدير الفني على أن فريقه حاول إدراك التعادل إلا أن الفريق المنافس سجل الهدف الثالث وأنهى اللقاء.

وحقق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، رقمًا قياسيًا في تاريخ البطولات الإفريقية، بعد فوز الأبيض على الترجي التونسي، في السوبر الإفريقي، أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الفرنسي كارتيرون أصبح أول مدرب يفوز بكأس السوبر الإفريقي مرتين على التوالي.