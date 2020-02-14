الزمالك ضد الترجي .. تعرف على اهم القاب الفارس الأبيض القارية على مدار تاريخه

جدة - عمرو شويل حقق فريق الكرة الاول بنادي الزمالك لقب السوبر الأفريقي اليوم علي حساب الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت بالدوحة وانتهت بفوز الزمالك بـ 3 أهداف مقابل هدف واحد ، ليتوج الزمالك بلقبه القاري رقم 13 عبر تاريخه.

التقرير التالي يستعرض اهم القاب الزمالك القارية علي مدار تاريخه وهي :

دوري ابطال أفريقيا :

هي البطولة الأهم في القارة السمراء، ونجح الزمالك في التتويج بلقبها 5 مرات علي مدار تاريخه وهي أعوام : 1984، 1986، 1993، 1996، 2002

كأس الكئوس الأفريقية قبل تغيير مسماها مرة واحدة موسم 2000

الكونفيدرالية الافريقية مرة واحدة موسم 2019

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السوبر الافريقي 4 مرات أعوام 1994، 1997، 2003، 2020

كأس الأفرواسيوية مرتين عامي : 1988، 1997

واحتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب السوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي بثلاثة اهداف مقابل هدف في مباراة السوبر الافريقي التي أقيمت اليوم في قطر ، ليعود لقب السوبر الافريقي الي أحضان الزمالك بعد غياب 17 عاما، لاعبو الزمالك اصطحبوا الكأس والتقطوا صورا تذكارية مع جمهور الزمالك المتواجد في مدرجات الملعب.

وتقدم الزمالك بالهدف الأول الذى سجله يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها أوباما برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.