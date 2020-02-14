شكرا لقرائتكم بن شرقي "سوبر مان" اللقب الرابع بصدارة تاريخية لهدافى الزمالك إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر أشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قائمة هدافي القلعة البيضاء عبر التاريخ ببطولة السوبر الإفريقي أثر تسجيله هدفي فريقه الثاني والثالث في المباراة التي جمعته ونادي الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت قائمة هدافي الزمالك في السوبر الافريقي تغييراً بعد اعتلاء بن شرقي اليوم للصدارة والتي جاءت كالتالي..

أشرف بن شرقي: هدفين

أيمن منصور: هدف واحد

عبد الحليم علي: هدف واحد

حازم امام: هدف واحد

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محمد عبد الواحد: هدف واحد

يوسف أوباما: هدف واحد

توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.