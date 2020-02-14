أهم القرارات في اجتماع مجلس إدارة الأهلي

قامت إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابت محمود الخطيب بعقد اجتماع في مقر النادي في الجزيرة من أجل العمل على مناقشة الكثير من الملفات المهمة التي ترتبط بنادي الأهلي في المرحلة القادمة.
قرارات مجلس النادي الأهلي
- العمل على موافقة إقامة وإنشاء بطولة السفارات على ملاعب النادي في الشيخ زايد.
- العمل على مخاطبة وزارة الشباب والرياضة من أجل الاشتراك في علاج بطلة النادي ومنتخب مصر السابقة في ألعاب القوى أمينة محمود.
- العمل على إدراج نشاط الرسم الرقمي تبعاً للأنشطة الفنية في مكتبات النادي.
- الموافقة على جميع المواعيد الخاصة في منتجع مصيف النادي في مرسى مطروح، وتبدأ من يوم 9 أبريل حتى يوم 24 أكتوبر القادم.