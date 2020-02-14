أهم القرارات في اجتماع مجلس إدارة الأهلي

قامت إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابت محمود الخطيب بعقد اجتماع في مقر النادي في الجزيرة من أجل العمل على مناقشة الكثير من الملفات المهمة التي ترتبط بنادي الأهلي في المرحلة القادمة.

قرارات مجلس النادي الأهلي