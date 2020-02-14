شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: أكملت المباراة مصابا من أجل التتويج بلقب السوبر الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر حازم إمام ظهير أيمن الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجى التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقن مساء اليوم الجمعة.

قال إمام في تصريحات لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك :" مبروك لجماهير الزمالك العظيمة ونهديهم لقب السوبر خاصة بعد أداء اللاعبين الغير مرضى في الدورى المصرى".

أضاف:" أكملت المباراة مصابا في عضلة الضامة من الدقيقة 23 ولكننى تحاملت على نفسى من أجل جمهور الزمالك والتتويج باللقب" متابعا :" أول مرة منذ فترة طويلة أشعر أن لاعبى الزمالك ذاهبين للتتويج باللقب".

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توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.