شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة لاعبي الزمالك بلقب السوبر الأفريقي علي حساب الترجي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الزمالك الفوز علي الترجي التونسي بثلاثة اهداف مقابل هدف في مباراة السوبر الافريقي التي أقيمت اليوم في قطر ، ليعود لقب السوبر الافريقي الي أحضان الزمالك بعد غياب 17 عاما، وتقدم الزمالك بالهدف الأول الذى سجله يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها أوباما برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.

تشكيل الفريقان

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بينما دخل الترجى التونسى، المباراة، بتشكيل يضم كلا من:"معز بن شريفية فى حراسة المرمى، سامح الدربالي وخليل شمام ومحمد علي اليعقوبي وإلياس شتي فى خط الدفاع، فوسيني كوليبالي وعبدالرؤوف بن غيث وكوامي بونسو فى خط الوسط، بلال بن ساحة وحمدو الهوني وإبراهيما واتارا فى خط الهجوم".

الشوط الأول بين الزمالك والترجى

بدأ الزمالك، المباراة بضغط هجومى على عناصر الترجى لينجح الأبيض فى ترجمة تنظيم خطوطه سريعاً بهدف أول عن طريق عرضية من محمد عبد الشافى فى الدقيقة 2 حولها يوسف أوباما برأسية رائعة داخل شباك الترجى ليواصل الأبيض استحواذه على مجريات الأمور فى أول عشر دقائق قبل أن ينجح الترجى عن طريق تحركات لاعبه حمدو الهونى من تشكيل أول خطورة على مرمى الزمالك فى الدقيقة 14 بمجموعة من التمريرات وصلت من الهونى إلى كوامى بونسو الذى جاءت تسديدته غير متقنة.

وفى الدقيقة 16، سدد مصطفى محمد مهاجم كرة صاروخية مرت أعلى من المرمى بقليل ولكن بدأ الترجى فى المحاولات الهجومية بصورة أكبر نحو السعى لإدراك التعادل وفى الدقيقة 20 سدد كوامى بونسو كرة قوية ارتطمت بدفاع الزمالك وتحولت إلى ركنية ونفذ الركنية، بلال بن ساحة، قابلها واتارا برأسية مرت إلى جانب مرمى الزمالك ليستمر تقدم الفارس الأبيض فى اللقاء وفى الدقيقة 26 سدد مصطفى محمد كرة جديدة مرت إلى خارج مرمى الترجى.

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وفى الدقيقة 31، احتسبت ركلة حرة للترجى على حدود منطقة جزاء الزمالك ونفذت عن طريق خليل شمام ردت من الحائط البشرى للأبيض لترد إلى بن غيث الذى سدددها ليمسك بها أبو جبل على مرتين ثم عن طريق تسديدة من خليل شمام ردت من الحائط البشري ثم ردت إلى عبد الرؤوف بن غيث فقام بتسديد كرة أمسك بها أبو جبل على مرتين وفى الدقيقة 38 أهدر زيزو فرصة محققة للزمالك ثم سدد مصطفى محمد فى الدقيقة 42 كرة قوية تصدى لها بن شريفية لترتد إلى بن شرقى الخالى من الرقابة داخل منطقة الجزاء ليهدر فرصة هدف آخر للزمالك لينتهى هذا الشوط بتقدم الزمالك بهدف وأهدر الفريق عدة فرص محققة.

الشوط الثانى بين الزمالك والترجى

فى الدقيقة 48، أوقف الحكم الجنوب إفريقى فيكتور جوميز المباراة لمراجعة تقنية الـVAR الخاصة بالحالات التحيكيمة بداعى لمس الكرة ليد محمود الونش مدافع الزمالك داخل منطقة الجزاء ليقوم باحتساب ركلة جزاء نفذت فى الدقيقة 54 وسجل منها بن غيث هدف التعادل للترجى وفى الدقيقة 58 نجح المغربى أشرف بن شرقى من توغل رائع وبتسديدة متقنة فى إعادة الزمالك للتقدم بتسجيله الهدف الثانى للأبيض وفى الدقيقة 60 خرج بونسو فى أول تغيير للترجى وشارك بدلا منه طه ياسين الخنيسى.

وفى الدقيقة 64، نجح زيزو فى استخلاص رائع للكرة ليمررها إلى مصطفى محمد الذى سددها وتصدى لها بن شريفية على مرتين ثم سدد أوباما كرة رائعة بعد ذلك حولها حارس الترجى إلى ركنية ليواصل أبناء ميت عقبة التقدم على بطل تونس وفى الدقيقة 69 دفع جهاز الترجى بمحمد على بن حمودة بدلا من بن ساحة، وقبل ربع ساعة من نهاية المباراة بدأ الزمالك فى تنفيذ ضغط متقدم على لاعبى الترجى فى بداية الربع ساعة الأخيرة من المباراة.

ودفع الجهاز الفنى للترجى بآخر تغييراته بنزول فادى بن شوق بدلا من أوتارا فى الدقيقة 77 ثم عادت المباراة إلى الأحداث السريعة حيث حاول أوباما تعزيز التقدم بتسديدة ولكن دون جدوى ثم توقفت المباراة لعلاج الخنيسى بعد تدخل معه من قبل ساسى قبل أن يتم استئناف اللقاء ويدفع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك بعبد الله جمعة بدلا من أحمد زيزو فى أول تغيير له بالدقيقة 83 وأشهر الحكم إنذار أصفر لطارق حامد ثم دفع كارتيرون بتغييره الثانى بنزول محمد عبد الغنى بدلا من حازم إمام فى الدقيقة 88 للحفاظ على النتيجة.

وفى الدقيقة 89، سدد بن حمودة كرة أرضية قوية لكن أبعدها محمد أبو جبل إلى ركنية لتنفيذ ويعود أبو جبل ليتصدى لها محافظا على تقدم الفارس الأبيض فى النتيجة على الفريق التونسى، وواصل فريق الدم والذهب محاولاته على مرمى الزمالك بحثا عن التعادل وسط تماسك دفاعى للأبيض وثبات حارس مرماه محمد أبو جبل مع عودة جميع اللاعبين للدفاع ليحافظ الأبيض على الفوز وينجح بن شرقى فى خطف الهدف الثالث من هجمة مرتدة ويقضى على آمال الترجى ثم كاد الأبيض أن يضيف هدف رابع ولكن أهدرت الفرصة ليطلق الحكم صافرته معلنا فوز أبناء ميت عقبة بالمباراة والبطولة.