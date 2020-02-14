شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة جنونية لأعضاء الزمالك بعد التتويج بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمت الفرحة أركان نادى الزمالك وسط سعادة كببيرة للأعضاء الزمالك بعد تتويج فريقهم بلقب السوبر الأفريقي عقب الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في قطر.

توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

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أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.

قام لاعبى فريق الزمالك بعمل ممر شرفى الى لاعبى الترجى التونسى خلال التوجه الى منصة التتويج لاستلام ميدليات الفضية بعد تتويج المارد الابيض بالسوبر بالفوز على الفريق التونسي 3-1 .