شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك و الترجى التونسى في السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة السوبر الافريقي بالفوز على الترجي التونسي بنتيجة 3-1.
وتقدم أوباما للزمالك في الدقيقة 2، وتعادل عبد الرؤوف بن غيث للترجي في الدقيقة 53، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 58، وسجل اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 91 .
الزمالك قدم مستوى مميز في مواجهة اليوم وكانت له الأفضلية من كل الجوانب الدفاعية والهجومية، في الوقت الذي ظهر فيه فريق الترجي بصورة متواضعة بشكل كبير.
أشرف بن شرقي كان عنصر خطورة كبيرة بين صفوف الزمالك في الجانب الهجومي بجانب أوباما ودوره التكتيكي في الجانبين الدفاعي والهجومي.
وجاء ضغط الترجي عن طريق الجناحين وسط الروح القتالية والحماس من جانب لاعبي الزمالك وخاصة من الجانب الدفاعي.
الترجي أجرى الـ3 تغييرات له في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي لكن كارتيرون منح لاعبيه تعليمات صارمة بعدم التقدم.
هدف يوسف أوباماهدف التعادل للترجى هدف أشرف بن شرقى الأول هدف بن شرقى الثانى
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