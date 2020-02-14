شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. بن شرقى يدخل قائمة الزمالك التاريخية من بوابة "نمبر 1" إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفرد المغربى أشرف بن شرقي لاعب الزمالك برقم تاريخى مع الفريق الأبيض، بعد تسجيله ثنائية فى مواجة الأبيض أمام الترجى التونسى، اليوم الجمعة.

وسجل أشرف بن شرقى الهدف الثانى للزمالك أمام الترجى والهدف الثالث الذى حسم لقب السوبر الإفريقى لحامل الكأس الكونفدرالية، وهى الثنالئية التى منحته لقب "الأسرع والأدق" فى تاريخ مهاجمى الزمالك إفريقيا.

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وتوج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.