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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يكتسح الشباب برباعية مقابل هدفين والان مع التفاصيل
الجمعة 14 فبراير 2020
حقق النصر السعودي فوز كبير علي نظيره الشباب في مباراة أنتهت ٤-٢، في قمة مباريات الجولة الـ١٨ من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقاد مهاجم العالمي عبدالرزاق حمدلله فريقه لتحقيق فوز غالي وكبير بعد تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق ١٤، ٨٢، ٩١ بينما أحرز الهدف الرابع اللاعب خالد الغنام في الدقيقة ٩٤.
وذلك علي الرغم من أن الشباب كان متقدم بهدفين أحرزهم دانيلو أسبريلا وكريستيان غوانكا مقابل هدف حتي الدقيقة ٨٢، ولكن عاد النصر في أقل من عشر دقائق بريمونتادا رائعة، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 38 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر. وبقي الشباب على رصيده السابق 25 نقطة ليبقى في المركز الثامن مؤقتًا
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