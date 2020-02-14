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النصر يكتسح الشباب برباعية مقابل هدفين

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كتب أحمد مجدي 0 تبليغ

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الجمعة 14 فبراير 2020

حقق النصر السعودي فوز كبير علي نظيره الشباب في مباراة أنتهت ٤-٢، في قمة مباريات الجولة الـ١٨ من دوري كأس للمحترفين. 

وقاد مهاجم العالمي عبدالرزاق حمدلله فريقه لتحقيق فوز غالي وكبير بعد تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق ١٤، ٨٢، ٩١ بينما أحرز الهدف الرابع اللاعب خالد الغنام في الدقيقة ٩٤. 

وذلك علي الرغم من أن الشباب كان متقدم بهدفين أحرزهم دانيلو أسبريلا وكريستيان غوانكا مقابل هدف حتي الدقيقة ٨٢، ولكن عاد النصر في أقل من عشر دقائق بريمونتادا رائعة، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 38 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر. وبقي الشباب على رصيده السابق 25 نقطة ليبقى في المركز الثامن مؤقتًا

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