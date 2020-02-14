شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك المصري بطل السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي والان مع التفاصيل

الجمعة 14 فبراير 2020

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على نظيره الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد ثاني بن جاسم بالدوحة على لقب بطولة السوبر الإفريقي .



وتوج الزمالك بطل الكونفدرالية الموسم الأخير بلقب السوبر الإفريقي 2019 على حساب الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا بعد أن سجل هدفي الفريق في المباراة يوسف أوباما وأشرف بن شرقي (هدفين) فيما سجل الترجي هدفه الوحيد من ركلة جزاء عن طريق لاعبه عبدالرؤوف بن غيث .

ويحصد الزمالك لقب السوبر الإفريقي الرابع له في تاريخه بعد الفوز باللقب أعوام 1994 على حساب الأهلي و1997 على حساب المقاولون العرب و2003 على حساب الوداد المغربي وأخيرا هذا العام على حساب الترجي التونسي .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة سريعة من الزمالك وحاول مصطفى محمد المرور وتعرض لاعتراض قوي من ألياس شتي على الأقدام في منتصف الملعب مر بدون بطاقات في الدقيقة الأولى .

واستمر هجوم الزمالك المبكر ونجح بن شرقي في تمرير الكرة رائعة لمحمد عبدالشافي الذي مررها عرضية رائعة ارتقى لها أوباما برأسية رائعة في المقص الأيمن لحارس الترجي معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد في الدقيقة الثانية من عمر المباراة .

وحاول الترجي بعد الهدف مبادلة الزمالك السيطرة واللعب الهجومي لكن بدون خطورة ويحصل الفريق على ركلة حرة بمنتصف الملعب بعد إعاقة لمحاولة مرور فوسيني كوليبالي.

وتهدأ المباراة في وسط الملعب وسيطرة على مجريات اللعب من الزمالك ومحاولات تونسية لكن لم ترتق لدرجة الخطورة وكرة عرضية من حمدو الهوني من جهة اليسار أبعدها عبد الشافي عن مناطق الخطورة ثم وصلت سهلة إلى أبو جبل في الدقيقة 12 من عمر المباراة .

ويحاول الترجي مجددا من الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها حمدو الهوني بتمريرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء سددها كوامي بونسو لكنها غير متقنة تمر بجوار القائم الأيسر للمرمى في الدقيقة 15 من عمر المباراة .

ويرد الزمالك بهجمة سريعة تصل لمصطفى محمد الذي سددها قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها تمر أعلى العارضة بقليل في الدقيقة 16 ويرد الترجي بمحاولات عرضية تفتقد للخطورة على المرمى .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة لصالح مصطفى محمد في وسط الملعب لكنها تمر بدون خطورة ويرد الترجي بتسديدة من كوامي ترتطم بالدفاع وتخرج ركنية للفريق التونسي نفذت عرضية ولعبها واتارا بجوار القائم بدون خطورة في الدقيقة 20 من عمر المباراة .

وتعود السيطرة لصالح الزمالك ويحصل الفريق على ركلة حرة في منتصف الملعب بعد إعاقة من رؤوف بن غيث لمحاولة انطلاقة أشرف بنشرقي بهجمة مرتدة تنفذ وتمر بوسط ملعب الترجي لكن بدون خطورة بعدها يحصل الفريق على ركلة حرة جديدة جهة اليسار نفذت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من أحمد سيد زيزو ولكن أبعدها دفاع الترجي عن مناطق الخطورة في الدقيقة 28 من عمر المباراة .

وتستمر محاولات الترجي عن طريق حمدو الهوني بالجناح الأيسر لكن دفاع الزمالك حال دون وجود خطورة على مرمى أبوجبل ومن محاولة من العمق لعب الونش بقوة على بلال لاعب الترجي ليحصل الفريق التونسي على ركلة حرة على حدود المنطقة في الدقيقة 32 من عمر المباراة يلعبها خليل الشمام لكنها ترتطم بالقائم ويتم تسديدها مرة أخرى في يد أبوجبل بدون خطورة .

ويلعب الزمالك تمريرات قصيرة بوسط الملعب تضمن له السيطرة وسط ضغط مستمر من الفريق التونسي ومن كرة طولية حاول لاعب الترجي الانطلاق بالكرة ونجح الونش في تأمين الكرة ببراعة ويحاول الترجي بداية الهجمة من الخلف والتمرير القريب لكنه لم يشكل خطورة على مرمى الزمالك .

ويدخل الشوط الأول في دقائقه الأخيرة وسط انخفاض رتم المباراة من جانب الفريقين وانحصار اللعب بوسط الملعب فيما رد الزمالك بهجمة خاطفة سريعة في الدقيقة 39 بعد خطف الكرة بوسط الملعب ووصولها بينية رائعة لبن شرقي في الجانب الأيسر بالمنطقة ليتوغل بها ويمررها عرضية رائعة تصل لزيزو الذي يسددها يسارية كادت أن تسكن الشباك قبل أن ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية لتضيع معها فرصة محققة للفريق لتعزيز النتيجة .

وتلعب الركنية عرضية يبعدها الدفاع التونسي ويعود بعدها زيزو وساسي وبن شرقي لمحاولة تحضير اللعب من على حدود المنطقة ويمرر زيزو كرة عرضية من الجانب الأيمن يشتتها الدفاع التونسي بعيدا عن المرمى .

وفي الدقيقة 42 تصل الكرة لمصطفى محمد الذي سدد الكرة صاروخية تصدى لها بن شريفية بصعوبة ترتد لبن شرقي الذي حاول تسديد الكرة لكنها تعلو عارضة الحارس التونسي الذي نجح في تأمين مرماه لتضيع فرصة محققة من جديد للزمالك .

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ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة وبطاقة صفراء على كوليبالي لاعب الترجي نفذها فرجاني ساسي ترتطم بالحائط البشري وتخرج لركنية تنفذ عرضية يحاول عليها الزمالك لكن بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .

وبدأ الترجي مكثفا هجومه في الشوط الثاني وحصل الفريق على ركنيتين في أول دقيقتين من عمر الشوط ومرت عرضية بدون خطورة بعدها ارتدت الكرة لتمر تسديدة ترتطم بجسد الونش ليعترض لاعبو الفريق التونسي ويطالبون بركلة جزاء .

ويلجأ الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء للترجي وبطاقة صفراء للونش ويلعبها عبدالرؤوف بن غيث ليودعها في الزاوية اليسرى العلوية بالشباك معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الدقيقة 53 من عمر المباراة .

ويحصل الترجي على ركلة حرة في منتصف الملعب بعد إعاقة من مصطفى محمد لعبد الرؤوف بن غيث فيما كثف الزمالك هجماته محاولا تعديل النتيجة والتقدم من جديد .

ويستغل الفريق تمريرة خاطئة من كوامي بونسو وصلت إلى بن شرقي في منتصف الملعب فانطلق في اتجاه منطقة جزاء الترجي ثم صوب كرة أرضية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى أسفل يسار المرمى في الدقيقة 57 من عمر المباراة معلنا تقدم الزمالك بهدفين لهدف .

ودفع الترجي بأولى تغييراته الهجومية بنزول طه ياسين الخنيسي بدلا من بونسو في محاولة لتعديل النتيجة ويحاول الزمالك بتسديدة من مصطفى محمد من خارج منطقة الجزاء أمسك بها معز بن شريفية على مرتين في الدقيقة 63 من عمر المباراة .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه بن شرقي بعد لمسة يد ويتوقف اللعب قليلا لعلاج مصطفى محمد بعد سقوطه في كرة هوائية مشتركة مع محمد علي اليعقوبي.

وحاول زيزو المرور بالكرة ويتعرض للعرقلة وركلة حرة للزمالك تمر عرضية يبعدها دفاع الترجي في الدقيقة 68 من عمر المباراة فيما رد الترجي بعرضية من الجانب الأيمن لكنها تمر بدون خطورة .

ويدفع الترجي بثاني تغييراته الهجومية بنزول محمد علي بن حمودة بدلا من بلال بن ساحة لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في الشوط الثاني ويرد الزمالك بهجمة منظمة تصل في النهاية لأوباما الذي توغل على حدود المنطقة وأطلق كرة صاروخية ينقذها بن شريفية بصعوبة لركنية في الدقيقة 71 من عمر المباراة نفذت عرضية لم تشكل خطورة على مرمى الفريق التونسي .

ويواصل الزمالك محاولاته عن طريق أوباما وزيزو وحاول الأخير استقبال الكرة على حدود المنطقة لكن الدفاع التونسي يخرجها لركنية تمر عرضية حاول عليها مصطفى محمد لكنها مرت أعلى العارضة في الدقيقة 72 من عمر المباراة .

وتهدأ المباراة في وسط الملعب بدون خطورة من جانب الفريقين ويدفع الترجي بثالث تغييراته بنزول فادي بن شوق بدلا من إبراهيم واتارا ويعتمد لاعبو الزمالك على الضغط الطويل على فريق الترجي في كل أنحاء الملعب .

وينطلق بن شرقي جهة اليمين ويلعب كرة “هات وخد” مع مصطفى محمد لتصل في النهاية لزيزو في الجانب الآخر ليردها لمصطفى محمد ويتعرض للإعاقة لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب بعدها تصل الكرة لزيزو في الجانب الأيسر تمر عرضية لأوباما الذي يسددها قوية تمر بجوار القائم في الدقيقة 80 من عمر المباراة .

ويحاول الخنيسي المرور وسط الملعب ويوقفه فرجاني ساسي بقوة بوسط الملعب ويدفع الزمالك بأولى تغييراته بنزول عبدالله جمعة بدلا من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 83 من عمر المباراة .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه طارق حامد بعد كرة مشتركة في وسط الملعب وكرة عرضية من فادي بن شوق يحاول عليها الخنيسي لكن بدون خطورة على المرمى .

ويدفع الزمالك بمحمد حسن بدلا من حازم إمام في الدقيقة 85 من عمر المباراة ويسدد محمد علي بن حمودة كرة قوية يتصدى لها أبوجبل ويخرجها لركنية نفذت بدون خطورة على المرمى .

ويدفع الجهاز الفني بمحمد أوناجم بدلا من مصطفى محمد في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ويحتسب الحكم 6 دقائق كوقت بدل ضائع في المباراة .

ويلجأ الترجي للهجوم بكافة صفوفه فيما يؤمن الزمالك دفاعاته في اللحظات الأخيرة ويحصل الفريق التونسي على ركنية تمر عرضية لكن يشتتها الدفاع بعدها يحصل الترجي على ركلة حرة على حدود المنطقة من الجانب الأيسر تمر عرضية بدون خطورة .

وفي اللحظات الأخيرة من عمر المباراة يرد الزمالك بهجمة مرتدة خاطفة عن طريق أوناجم وفرجاني ساسي وتصل في الأخير لبن شرقي الذي يودعها من أعلى الحارس محرزا الهدف الثالث للزمالك في المباراة لينتهي اللقاء بفوز كبير بثلاثية بيضاء ليتوج الفارس الأبيض بالبطولة الكونفدرالية .