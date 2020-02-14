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شكرا لقرائتكم خبر عن سكولز: ليفربول سيفوز بالثلاثية والان مع التفاصيل
الجمعة 14 فبراير 2020
اكد اسطورة نادي مانشستر يونايتد الانكليزي بول سكولز ان ليفربول لديه فرصة كبيرة للفوز بالثلاثية هذا الموسم.
ونشرت شبكة بي بي سي تصريحات سكولز التي اتت كالاتي: "ما فعلوه حتى الأن ليس شيئًا غير مثير، يمكنهم الفوز بالثلاثية، وإنهاء الموسم دون هزيمة".
وأضاف: "من الواضح أن ليفربول سيكون بطلًا للدوري الإنكليزي الممتاز، لكنهم سيكونون أبطالًا في إسبانيا، أبطالًا في إيطاليا، أبطالًا في ألمانيا، سيكونون أبطالًا في كل مكان بعد 23 مباراة و 22 انتصار وتعادل واحد".
واختتم: "ليفربول رائع وهائل، لذلك علينا قبول هذا الأمر والتعلم منه".
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