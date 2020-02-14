سكولز: ليفربول سيفوز بالثلاثية

الجمعة 14 فبراير 2020

اكد اسطورة نادي ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي ​بول سكولز​ ان ​ليفربول​ لديه فرصة كبيرة للفوز بالثلاثية هذا الموسم.

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ونشرت شبكة بي بي سي تصريحات سكولز التي اتت كالاتي: "ما فعلوه حتى الأن ليس شيئًا غير مثير، يمكنهم الفوز بالثلاثية، وإنهاء الموسم دون هزيمة".

وأضاف: "من الواضح أن ليفربول سيكون بطلًا للدوري الإنكليزي الممتاز، لكنهم سيكونون أبطالًا في إسبانيا، أبطالًا في إيطاليا، أبطالًا في ألمانيا، سيكونون أبطالًا في كل مكان بعد 23 مباراة و 22 انتصار وتعادل واحد".

واختتم: "ليفربول رائع وهائل، لذلك علينا قبول هذا الأمر والتعلم منه".