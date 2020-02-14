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شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل.. مشاركة نيمار أمام دورتموند ستكون بأمر الطبيب والان مع التفاصيل
الجمعة 14 فبراير 2020
كشف توماس توخيل مدرب فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان عن مشاركة نجم الفريق نيمار دا سيلفا في مباراة بوروسيا دورتموند الألماني التي ستقام الثلاثاء القادم في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. وقال توخيل في حديث مع وسائل الإعلام: “بالنسبة لنيمار، يتعين علينا أن نقرر مشاركته مع الطبيب بعد اختبار فحص اللياقة البدنية، سواء لعب غداً أم لا، سيكون معنا في دورتموند بالتأكيد، لكن ربما لن يكون في أفضل حالاته كما كان قبل أسبوعين”.
وأضاف بقوله : “أنا مقتنع تمامًا بأن نيمار سيساعدنا سواء في مباراة الغد أو خلال يوم الثلاثاء القادم، نأمل أن يكون غير مصاب، وأنه قادرًا على لعب بعض المباريات متتالية حتى نهاية الموسم، ولكن لا يمكنني الدفع به إلا بقرار الطبيب، يجب أن نقرر معاً”.
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