شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: المصري (0)-(0) الأهلي.. الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره المصري البورسعيدي، على استاد حرس الحدود «المكس»، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز.
تشكيل المصري:
حراسة المرمى: أحمد عبدالفتاح
الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبوسليمة، سعيدو سيمبوري، عمر كمال.
الوسط: فريد شوقي، إسلام عطية، حسن على.
الهجوم: أحمد ياسر، مفتاح طقطق، محمود وادي.
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد شحاتة، خالد مصطفى، إيزي إيميكا، موكورو، محمد جابر، حسين رجب، أوستين أموتو.
تشكيل الأهلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: على معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي.
الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور أجايي.
الهجوم: مروان محسن.
ويجلس على مقاعد البدلاء: على لطفي، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وأليو بادجي، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وجيرالدو، ومحمد هاني.
أبرز أحداث اللقاء
كانت هذه تفاصيل خبر الشوط الأول: المصري (0)-(0) الأهلي.. الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.