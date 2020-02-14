شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: المصري (0)-(0) الأهلي.. الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره المصري البورسعيدي، على استاد حرس الحدود «المكس»، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل المصري:

حراسة المرمى: أحمد عبدالفتاح

الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبوسليمة، سعيدو سيمبوري، عمر كمال.

الوسط: فريد شوقي، إسلام عطية، حسن على.

الهجوم: أحمد ياسر، مفتاح طقطق، محمود وادي.

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ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد شحاتة، خالد مصطفى، إيزي إيميكا، موكورو، محمد جابر، حسين رجب، أوستين أموتو.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: على معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي.

الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: على لطفي، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وأليو بادجي، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وجيرالدو، ومحمد هاني.

أبرز أحداث اللقاء