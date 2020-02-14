شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بطلًا لكأس السوبر الإفريقي بالفوز على الترجي التونسي بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي بالفوز على نظيره الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد نادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة، على بطولة السوبر الإفريقي.

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تقدم الزمالك مبكرا عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة الثانية بعدما ترجم عرضية محمد عبدالشافي لرأسية رائعة في مرمى الترجي.

ومع بداية الشوط الثاني احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الترجي ترجمها عبدالرؤوف بن غيت لهدف التعادل في الدقيقة 54.

وبعدها خطف المغربي أشرف بن شرقي الأنظار من كل الملعب بتسجيله هدف فريقه الثاني في الدقيقة 58، والهدف الثالث للزمالك والثاني له في الدقيقة 95، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك 3- 1، ليتوج بلقب السوبر الإفريقي للمرة المرة الرابعة في تاريخه.