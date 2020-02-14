شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادي يقود هجوم المصري في مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الأهلي، في المباراة المقرر لها الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد عبدالفتاح
الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبوسليمة، سعيدو سيمبوري، عمر كمال.
الوسط: فريد شوقي، إسلام عطية، حسن على.
الهجوم: أحمد ياسر، مفتاح طقطق، محمود وادي.
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد شحاتة، خالد مصطفى، إيزي إيميكا، موكورو، محمد جابر، حسين رجب، أوستين أموتو.
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