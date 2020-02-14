شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعلن تشكيل الأهلي في مواجهة المصري بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة نظيره المصري، في المباراة المقرر لها الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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الدفاع: على معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي.

الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: على لطفي، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وأليو بادجي، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وجيرالدو، ومحمد هاني.