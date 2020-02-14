برشلونة على اعتاب حسم صفقة بديل ديمبيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020

كشفت تقارير صحف إسبانية، ان ​برشلونة​ الاسباني اقترب من حسم صفقة ​انخيل رودريغيز​ مهاجم ​خيتافي​، غدًا.

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وقدم النادي الكتالوني تقريرًا للاتحاد الإسباني، يفيد بغياب ديمبيلي عن الملاعب لمدة 6 أشهر، وبالتالي وفقًا للوائح يحق للنادي الحصول على استثناء لضم لاعب آخر.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة يتوقعون الحصول على موافقة الاتحاد، ما يتيح للنادي الكتالوني فرصة كبيرة لحسم صفقة أنخيل رودريغيز.

ويحتوي عقد أنخيل (32 سنة) مع خيتافي على شرط جزائي بقيمة 10 مليون يورو، لذلك سيكون من السهل حسم الصفقة إذا مُنح البلوغرانا الضوء الاخضر لإجرائها.