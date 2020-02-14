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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري السعودي: فوز مهم للنصر على الشباب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020
حقق فريق النصر فوزاً مهماً في المباراة المرتقبة التي جمعته امام الشباب، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 18 لدوري كأس الامير محمد بن سلمان، وانتهت هذه المواجهة بواقع 4 – 2.
وسجل اهداف النصر حمدالله هاتريك في الدقائق 11، 81 و91 من ركلة جزاء وخالد الغنام في الدقيقة 93، بينما سجل ثنائية الشباب كل من اسبريا في الدقيقة 31، وجونكا في الدقيقة 58.
وبهذا الفوز يقلص النصر الفارق مع الهلال المتصدر الى 3 نقاط بعد وصوله للنقطة 38 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 25 في المركز الثامن.
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