الدوري السعودي: فوز مهم للنصر على الشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020

حقق فريق ​النصر​ فوزاً مهماً في المباراة المرتقبة التي جمعته امام ​الشباب​، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 18 ل​دوري كأس الامير محمد بن سلمان​، وانتهت هذه المواجهة بواقع 4 – 2.



وسجل اهداف النصر حمدالله هاتريك في الدقائق 11، 81 و91 من ركلة جزاء وخالد الغنام في الدقيقة 93، بينما سجل ثنائية الشباب كل من اسبريا في الدقيقة 31، وجونكا في الدقيقة 58.

وبهذا الفوز يقلص النصر الفارق مع الهلال المتصدر الى 3 نقاط بعد وصوله للنقطة 38 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 25 في المركز الثامن.