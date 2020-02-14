مانشستر يونايتد يقرر التخلي عن بول بوغبا ويحدد السعر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020

كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية، الجمعة، إلى أن مسؤولي ​مانشستر يونايتد​ قرروا السماح للنجم الفرنسي ​بول بوغبا​ بالرحيل بحال وصلها عرض رسمي يقارب نحو 100 مليون يورو، خاصة مع إصابات اللاعب المتكررة وعدم رغبته في مواصلة مشواره في الاولد ترافورد.

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ومن المتوقع أن ينتقل لاعب الوسط الفرنسي إلى صفوف ​ريال مدريد​ أو ​يوفنتوس​، نظراً لإصرار الفريقين على الحصول على خدماته بالموسم المقبل.

ويعتبر السيدة العجوز الأقرب حتى الآن للظفر بخدمات الفرنسي بوغبا، بسبب وجود اتصالات قوية بين إدارة النادي الإيطالي ومينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب.