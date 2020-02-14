شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس ريال بيتيس يرفع السقف أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020 أكد رئيس مجلس إدارة ​ريال بيتيس​ الإسباني ​أنخيل هارو​ أن ناديه لم يتلق عرضاً من نادي ​برشلونة​ للتعاقد مع مهاجمه ​لورين مورون​ في وقت تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن توصل البلاوغرانا لإتفاق لضم اللاعب مقابل 20 مليون يورو لتعويض غياب المصابين لويس سواريز وعثمان ديمبيلي.

ونفى أنخيل تلك التقارير في تصريحات مُقتضبة نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بقوله: "لم يكن هُناك عرض قوي للاعبنا". وأوضحت الصحيفة أن أنخيل اشار إلى أنّ نادي ريال بيتيس لن يبيع مورون بأقل من 30 مليون يورو.

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