خاميس رودريجيز جاهز للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020

يعاني الفريق الملكي من أزمة الإصابات المتكررة، ويتم تجهيز اللاعبين المصابين من أجل إستعادتهم في أقرب وقت ممكن نظرًا لحاجة الفريق لهم، وأبرز المصابين؛ هم خاميس رودريجيز، ماركو أسينسيو، وماريانو دياز.



وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن اللاعب خاميس رودريجيز سيكون جاهزًا للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام ريال سوسيداد.

بينما ماركو أسينسيو يعاني من إصابة في الركبة، ولكنه خاض تدريب مع المعد البدني صباح اليوم بمفرده مع الكورة، أما بالنسبة لماريانو دياز فقد تدرب لأول مره منذ إصابته منذ عشرون يومًا، وتشير بعض الأنباء عن دخوله في التدريبات الجماعية بنهاية الشهر الجاري.