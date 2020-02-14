برشلونة مستعد لتفعيل البند الجزائي في عقد مارتينيز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن نادي ​برشلونة​ على إستعداد لتفعيل البند الجزائي في عقد مهاجم نادي ​الإنتر​ والدولي الارجنتيني ​لاوتارو مارتينيز​ خلال الفترة المقبلة.



وأشارت الصحيفة إلى أن البند الجزائي في عقد اللاعب مع النيراتزوري قدره 111 مليون يورو، وأن برشلونة مستعد لدفع هذا المبلغ من أجل جلب صاحب الـ22 عاما إلى ملعب كامب نو ليكون الخليفة المستقبلي للنجم الأوروغواياني لويس سواريز.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة أصبح على عجلة من أمره بالنسبة لحسم هذه الصفقة في ظل الأخبار التي تتحدث عن وجود إهتمام من قبل ريال مدريد.