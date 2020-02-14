شكرا لقرائتكم الأهلي ضد المصري .. اجاي ومرون محسن يقودان تشكيل الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويضم تشكيل للأهلي فى مباراة المصرى كلاً من :محمد الشناوي - أحمد فتحي ، أيمن أشرف ، رامي ربيعة ، على معلول ، ديانج ، عمرو السولية ،وليد سليمان ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ومروان محسن.





الأهلي ضد المصري

ويدخل الأهلى اختباراً كروياً صعباً عندما يواجه المصرى الليلة فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز وهو اللقاء الذى يخوضه الفريقين برغبة الفوز، فالمارد الأحمر يدخل اللقاء مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 42 نقطة جمعها من 14 فوز مُتتال ليُحقق انطلاقة رائعة مع الفريق هذا الموسم حيث لم يخسر الفريق فى أى مباراة خاضها فى الدورى حتى الأن كما أنه الأفضل هجوماً بـ40 هدفاً والأقوى دفاعاً بعدما اهتزت شباكه 3 مرات فقط، ويتبقى للأهلى 3 مباريات مؤجلة، فيما يدخل المصرى مباراة الليلة وهو فى المركز العاشر برصيد 15 نقطة وله مباراتين مؤجلتين حيث فاز فى خمسة مباريات وتعادل فى خمسة وخسر خمسة وسجل لاعبو المصرى 19 هدفاً واهتزت شباكه 15 مرة.

الأهلى يتطلع لمواصلة الأرقام القياسية فى جدول الدورى هذا الموسم من خلال تحقيق الفوز على خصم قوى وعنيد ودائماً ما تشهد مباريات الفريقين قوة وإثارة لذا تحدث السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى مع لاعبيه بشأن التركيز فى مباراة الليلة وعدم الانشغال بأية أمور أخرى