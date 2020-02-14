شكرا لقرائتكم الوداد المغربي يهنئ الزمالك وبن شرقي وأوناجم بالسوبر الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ فريق الوداد المغربي، نظيره المصري بالتتويج باللقب القاري السوبر الافريقي الذي أحرزه النادي اليوم على حساب الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

وكتب النادي المغربي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": تهانينا لبنشرقي وأوناجم ونادي الزمالك على التتويج بالسوبر الإفريقي.

احتفل لاعبو الزمالك بالتتويج بلقب السوبر الأفريقى الرابع فى تاريخهم، برفع علم مصر وعلم النادى الأبيض، بعد الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

ورفع لاعبو الزمالك علم مصر والزمالك والتجول به فى جميع جنبات ملعب الغرافة القطرى، للاحتفال مع الجماهير التى تواجدت فى المدرجات من أجل مؤازرة الفارس الأبيض.

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تقدم الزمالك بالهدف الأول الذى سجله يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها أوباما برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.