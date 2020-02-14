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شكرا لقرائتكم كاف: السهم الأبيض يقتنص كأس السوبر الإفريقي من بين أنياب الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نادى الزمالك، بعد تتويجه بلقب السوبر الأفريقي، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره فريق الترجى التونسي، بنتيجة 3 – 1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب "ثاني بن جاسم بنادى الغرافة"، في العاصمة القطرية الدوحة.
قال الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي "كاف"، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"،:"كأس السوبر الإفريقي رأسًا إلى ميت عقبة!، السهم الأبيض يقتنص كأس السوبر الإفريقي من بين أنياب الترجي!".
سجل ثلاثية الفارس الأبيض، يوسف أوباما وأشرف بن شرقى هدفين، في الدقائق 2، 58 و 93 من زمن المباراة، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد، عبد الرؤوف بن غيث، من ركلة جزاء.
نجحت القلعة البيضاء، في حصد لقب السوبر الأفريقي، للمرة الأولى منذ 2003، عندما تغلب على الوداد المغربى، بنتيجة 3 – 1.
انفرد الزمالك، بالمركز الثانى، في التتويج بلقب السوبر الأفريقي، برصيد 4 ألقاب متخطا مازيمبى الكونغولى، صاحب الثلاثة ألقاب، بينما يتصدر الأهلى الرقم القياسي في التتويج باللقب، برصيد 6 ألقاب.
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