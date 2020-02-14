الزمالك ضد الترجى.. علم مصر يزين مدرجات قطر

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الترجى

رفعت جماهير الزمالك الأعلام المصرية في المدرجات خلال متابعة مباراة فريقهم أمام الترجى المقامة حاليا ضمن المنافسة على لقب السوبر الأفريقي. الزمالك ضد الترجى

ويسعى الفارس الابيض لحصد اللقب الرابع في تاريخه خلال المشاركة الخامسة له، حيث أحرز لقب السوبر 3 مرات أعوام 1994 و1997 و2003، وخسر اللقب مرة واحدة فقط عام 2001 . وجاء تشكيل الزمالك الرسمى كالتالى: محمد ابو جبل في حراسة المرمى. محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام في خط الدفاع. طارق حامد - فرجانى ساسي - اشرف بن شرقي - يوسف اوباما - احمد زيزو في خط الوسط. مصطفي محمد في خط الهجوم . ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد الغنى - عبد الله جمعة - محمد اوناجم - مصطفي فتحى - محمد حسن - كاسونجو. Advertisements وجاء تشكيل الترجى الرسمى كالتالى: حراسة المرمى:معز بن شريفية خط الدفاع: الدربالى - اليعقوبى - خليل شمام - إلياس شتى خط الوسط: عبد القادر بن غيث - كونسو - فوسينى كوليبالى خط الهجوم: بلال بن ساحة - واتارا - حمدو الهونى وفاز الزمالك بـ 10 بطولات أفريقية بواقع دورى الأبطال 5 مرات (1984 ’ 1986 ’ 1993 ’ 1996 ’ 2002) وكأس الكؤوس مرة واحدة (2000) وكأس الكونفدرالية مرة واحدة أيضاً (2019) وكأس السوبر 3 مرات أعوام (1994 ’ 1997 ’ 2003) . بينما حقق الترجى 7 ألقاب أفريقية منها 4 فى دورى الأبطال (1994 ’ 2011 ’ 2018 ’ 2019) وكأس الكونفدرالية مرة واحدة 1997 و بطولة أبطال الكؤوس مرة واحدة 1998 و السوبر مرة واحدة 1995 .

جماهير الزمالك فى لقاء الترجي

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