شكرا لقرائتكم بن شرقي يسجل الهدف السادس أفريقيا مع الزمالك ضد الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل أشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في تسجيل هدفه السادس أفريقيا مع القلعة البيضاء خلال الموسم الحالي في 8 مشاركات خاضها اللاعب مع النادي منذ انضمامه رسمياً لصفوف الفريق.

ونجح أشرف بن شرقي في تسجيل الهدف الثاني للزمالك في مرمى الترجي التونسي لتصبح النتيجة تقدم الأبيض بهدفين لهدف في المباراة المقامة بينهما في السوبر الافريقي.

انتهى الشوط الأول بين الزمالك والترجى التونسى، فى اللقاء المقام بينهما حالياً، على ملعب الغرافة القطرى، بتقدم الأبيض بهدف أوباما فى بطولة السوبر الإفريقى حيث يشارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

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بينما دخل الترجى التونسى، المباراة، بتشكيل يضم كلا من:"معز بن شريفية فى حراسة المرمى، سامح الدربالي وخليل شمام ومحمد علي اليعقوبي وإلياس شتي فى خط الدفاع، فوسيني كوليبالي وعبدالروؤف بن غيث وكوامي بونسو فى خط الوسط، بلال بن ساحة وحمدو الهوني وإبراهيما واتارا فى خط الهجوم".

بدأ الزمالك، المباراة بضغط هجومى على عناصر الترجى لينجح الأبيض فى ترجمة تنظيم خطوطه سريعاً بهدف أول عن طريق عرضية من محمد عبد الشافى فى الدقيقة 2 حولها يوسف أوباما برأسية رائعة داخل شباك الترجى ليواصل الأبيض استحواذه على مجريات الأمور فى أول عشر دقائق قبل أن ينجح الترجى عن طريق تحركات لاعبه حمدو الهونى من تشكيل أول خطورة على مرمى الزمالك فى الدقيقة 14 بمجموعة من التمريرات وصلت من الهونى إلى كوامى بونسو الذى جاءت تسديدته غير متقنة.

وفى الدقيقة 16، سدد مصطفى محمد مهاجم كرة صاروخية مرت أعلى من المرمى بقليل ولكن بدأ الترجى فى المحاولات الهجومية بصورة أكبر نحو السعى لإدراك التعادل وفى الدقيقة 20 سدد كوامى بونسو كرة قوية ارتطمت بدفاع الزمالك وتحولت إلى ركنية ونفذ الركنية، بلال بن ساحة، قابلها واتارا برأسية مرت إلى جانب مرمى الزمالك ليستمر تقدم الفارس الأبيض فى اللقاء وفى الدقيقة 26 سدد مصطفى محمد كرة جديدة مرت إلى خارج مرمى الترجى.

وفى الدقيقة 31، احتسبت ركلة حرة للترجى على حدود منطقة جزاء الزمالك ونفذت عن طريق خليل شمام ردت من الحائط البشرى للأبيض لترد إلى بن غيث الذى سدددها ليمسك بها أبو جبل على مرتين ثم عن طريق تسديدة من خليل شمام ردت من الحائط البشري ثم ردت إلى عبد الرؤوف بن غيث فقام بتسديد كرة أمسك بها أبو جبل على مرتين وفى الدقيقة 38 أهدر زيزو فرصة محققة للزمالك ثم سدد مصطفى محمد فى الدقيقة 42 كرة قوية تصدى لها بن شريفية لترتد إلى بن شرقى الخالى من الرقابة داخل منطقة الجزاء ليهدر فرصة هدف آخر للزمالك لينتهى هذا الشوط بتقدم الزمالك بهدف وأهدر الفريق عدة فرص محققة.