الزمالك يفوز بالسوبر بعد 17 عاماً منذ نسخة 2003

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جدة - عمرو شويل عاد الزمالك الى سجل الانتصارات القارية من جديد وتحديداً بطولة السوبر الافريقي بعد 17 عاماً من آخر تتويج في البطولة نفسها والتي حقق لقبها في عام 1993 مع الجيل التاريخي لفريق الأحلام.
وفاز الزمالك على حساب الترجي التونسي في السوبر الافريقي الذي أقيم مساء اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة في واحدة من المفاجآت السعيدة لجماهيره التي تابعت المباراة بمختلف أنحاء العالم.
تغلب الزمالك على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج أبناء ميت عقبة ببطولة السوبر الإفريقى والذى يعد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.
وتقدم الزمالك بالهدف الأول الذى سجله يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها أوباما برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.
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