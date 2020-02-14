شكرا لقرائتكم بن شرقى ينفرد برقم تاريخى بعد التتويج بالسوبر الأفريقى مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الترجى



انفرد المغربى أشرف بن شرقي لاعب الزمالك رقم تاريخى مع الفريق الأبيض وهو تحقيق أفضل انطلاقة أفريقية بعدما نجح فى تسجيل هدفه السابع أفريقيا خلال الموسم الحالي في 8 مشاركات خاضها اللاعب مع النادي منذ انضمامه رسمياً لصفوف الفريق.

الزمالك ضد الترجى



ووصلت نسبة تهديف اللاعب إفريقيا إلى 88% بمعدل 0.9 هدف فى المباراة، وهى النسبة التى لم يصل لها أى لاعب فى تاريخ الأبيض.

توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

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أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.