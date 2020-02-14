شكرا لقرائتكم الزمالك خامس "فريق سوبر" يقتنص اللقب من بطل دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج نادي الزمالك بكأس السوبر الإفريقي كخامس نادي يخوض البطولة وهو حامل لقب كأس الكونفيدرالية أثر تغلبه التاريخي على حساب الترجي التونسي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

وفاز الزمالك على حساب الترجي التونسي في السوبر الافريقي الذي أقيم مساء اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة في واحدة من المفاجآت السعيدة لجماهيره التي تابعت المباراة بمختلف أنحاء العالم.

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تغلب الزمالك على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج أبناء ميت عقبة ببطولة السوبر الإفريقى والذى يعد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.

وتقدم الزمالك بالهدف الأول الذى سجله يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها أوباما برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.