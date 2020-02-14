شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الترجي .. مصطفى محمد يتعرض للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وانتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه يوسف أوباما في الدقيقة 2 من عمر المباراة امام الترجي التونسي. اهدر احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فرصة احراز الهدف الثاني لفريقه في مرمي الترجي التونسي خلال مباراة السوبر المقامة حاليا في الغرافة ، لتستمر النتيجة 1/0 للزمالك بعد مرور 40 دقيقة. وجاء تشكيل الزمالك الرسمى كالتالى: محمد ابو جبل في حراسة المرمى. محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام في خط الدفاع. طارق حامد - فرجانى ساسي - اشرف بن شرقي - يوسف اوباما - احمد زيزو في خط الوسط. مصطفي محمد في خط الهجوم . Advertisements ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد الغنى - عبد الله جمعة - محمد اوناجم - مصطفي فتحى - محمد حسن - كاسونجو. وجاء تشكيل الترجى الرسمى كالتالى: حراسة المرمى:معز بن شريفية خط الدفاع: الدربالى - اليعقوبى - خليل شمام - إلياس شتى خط الوسط: عبد القادر بن غيث - كونسو - فوسينى كوليبالى خط الهجوم: بلال بن ساحة - واتارا - حمدو الهونى وفاز الزمالك بـ 10 بطولات أفريقية بواقع دورى الأبطال 5 مرات (1984 ’ 1986 ’ 1993 ’ 1996 ’ 2002) وكأس الكؤوس مرة واحدة (2000) وكأس الكونفدرالية مرة واحدة أيضاً (2019) وكأس السوبر 3 مرات أعوام (1994 ’ 1997 ’ 2003) . بينما حقق الترجى 7 ألقاب أفريقية منها 4 فى دورى الأبطال (1994 ’ 2011 ’ 2018 ’ 2019) وكأس الكونفدرالية مرة واحدة 1997 و بطولة أبطال الكؤوس مرة واحدة 1998 و السوبر مرة واحدة 1995 .

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