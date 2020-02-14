شكرا لقرائتكم الزمالك يتخطى مازيمبي الكونغولي في عدد ألقاب السوبر الأفريقي ويطارد الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تخطى فريق الزمالك في عدد ألقاب السوبر الأفريقي نظيره مازيمبي الكونغولي أثر تحقيقه اللقب الرابع اليوم على حساب الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

وفاز مازيمبي بالسوبر الافريقي 3 ألقاب بخلاف خسارته مواجهتين، فيما فاز الزمالك قبل البطولة بثلاث ألقاب وخسر لقب واحد ليصبح المارد الأبيض صاحب البطولات الأربع.

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وتغلب الزمالك على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج أبناء ميت عقبة ببطولة السوبر الإفريقى والذى يعد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.

وتقدم الزمالك بالهدف الأول الذى سجله يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها أوباما برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.