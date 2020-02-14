شكرا لقرائتكم 20 لاعبا من الاتحاد السكندري في معسكر مغلق بالقاهرة استعدادا لمواجهة أسون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى قائمة الفريق التي تضم 20 لاعب للسفر للقاهرة والدخول فى معسكر مغلق أستعداد لمباراه أسوان فى بطولة كأس مصر والمقرر لها غدا السبت على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر .

وجاءت القائمة تضم كل عماد السيد و محمود الزنفلى و إسلام جمال و محمود رزق و محمود شعبان و السيد سالم و عمر الميدانى و أسامه العزب و صبرى رحيل و ويلسون و هشام محمد ونور السيد و أحمد نبيل مانجا و أحمد حجى و خالد الغندور واحمد رفعت و محمد الصباحى و خالد قمر و أكوى و أنيس سالتو .

ويغيب عن اللقاء رزاق سيسيه للايقاف و أيمن غباشى و أحمد راشد للاصابه و يوسف حسن و مروان عطيه و مروان النجار وعمرو خليل محمد انور لاسباب فنيه .

ختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، تدريباته اليوم، الجمعة، استعداداً لمواجهة جديدة مع الاتحاد السكندرى، والتى تجمع الفريقين غداً السبت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يعقد عبد العاطى جلسة الفنية مع اللاعبين فى مرانهم الأخير قبل المواجهة المرتقبة، لحثهم على مواصلة الانتصارات التى بدأت من مباراة حرس الحدود فى الدوري، ليحصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية، على الحرس والإسماعيلى ثم الاتحاد، كانت كفيلة بانتشال الفريق من قاع الجدول إلى المنطقة الدافئة.

Advertisements

وفاز أسوان مؤخراً على الاتحاد السكندرى فى المباراة التى جمعت الفريقين الأسبوع الماضى بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول، حيث اقتنص فادى فريد مهاجم أسوان ثلاث نقاط ثمينة لأبناء الجنوب بهدف قاتل فى الدقائق العشر الأخيرة من العمر اللقاء ليفوز أسوان 1/0 على زعيم الثغر.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 18 نقطة، حصدها أبناء الجنوب من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 7 أخرى.

وكان أسوان قد دخل معسكرا مغلقا الأسبوع الماضى بأحد فنادق القاهرة، استعداداً للمواجهة المرتقبة مع الاتحاد، وكان أبناء الجنوب قد تأهلوا إلى دور الـ 16 بكأس مصر عقب التغلب على طنطا فى مباراة دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية التى انحازت لأسوان أصحاب الأرض فى تلك المباراة.

على الجانب الآخر تراجع الاتحاد السكندرى بعد الهزيمة من أسوان إلى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 27 نقطة.