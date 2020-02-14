شكرا لقرائتكم هاتريك حمدالله يصعق الشباب.. ويقرب النصر من الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر فريقه إلى تحقيق فوزٍ ثمين على مضيفه الشباب بعد تسجيله "هاتريك" في المباراة التي انتهت 4-2، واحتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في قمة مباريات المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة حيث تقدم النصر أولاً عند الدقيقة 14 عن طريق مهاجمه عبدالرزاق حمدالله قبل أن يعود الشباب ويقلب الطاولة بتسجيله هدفين عند الدقيقة 36 و59 عن طريق الكولومبي دانيلو اسبريلا والأرجنتيني كريستيان غوانكا قبل أن يحول النصر خسارته إلى فوز حيث سجّل 3 أهداف عن طريق مهاجمه عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقتين 82 و 90+1 وخالد الغنّام عند الدقيقة 90+4.

وبدأت المباراة مثيرة من كلا الفريقين خاصة الشباب الذي كاد أن يشعل فتيل المباراة حينما سنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه السنغالي ماكيتي ديوب الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله الكولومبي دانيلو اسبريلا ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الأسترالي براند جونز الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد النصر سريعاً وتمكن مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 14 بعدما حول عرضية مواطنه نور الدين مرابط برأسه في شباك الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه النيجيري أحمد موسى بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله يحيى الشهري إلا أنه فشل في تحويلها للمرمى الخالي.

وكثّف النصر هجومه وأهدر مهاجمه أحمد موسى هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله نور الدين مرابط إلا أنه فشل في تحويلها مرةً أخرى في الشباك الخالية.

وعند الدقيقة 36 تمكن الكولومبي اسبريلا مهاجم الشباب من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله الأرجنتيني كريستيان غوانكا ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك النصر.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد النصر أن يسجل الهدف الثاني بعدما تلقى مدافعه عبدالاله العمري عرضية مميزة من زميله سلطان الغنّام ليحول الكرة بقدمه إلا أنها وجدت الحارس فاروق بن مصطفى الذي تصدى لها بصعوبة.

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وفي الشوط الثاني ظهر الشباب بمستوى مميز بعدما فرض سيطرته وكاد مهاجمه اسبريلا أن يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس براند جونز الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الشباب هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه السنغالي ماكيتي ديوب الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 59 تمكن الأرجنتيني كريستيان غوانكا من تسجيل الهدف الثاني للشباب بعدما حول عرضية زميله اسبريلا بقدمه في شباك النصر.

وحاول النصر العودة سريعاً للمباراة وأهدر لاعبه يحيى الشهري هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي بيتروس لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس فاروق بن مصطفى الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وتمكن مهاجمه عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 82 بعدما تابع تسديدة زميله بيتروس العائدة من الحارس فاروق بن مصطفى ليسدد الكرة في الشباك.

وكثّف النصر هجومه ونجح مهاجمه عبدالرزاق حمدالله بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 90+1 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله البرازيلي مايكون بعد تعرضه لإعاقة من مهاجم الشباب ماكيتي ديوب الذي طرده الحكم لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وواصل النصر هجومه ونجح لاعبه خالد الغنّام بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 90+4 بعدما أكمل تمريرة زميله نور الدين مرابط بقدمه في شباك الحارس فاروق بن مصطفى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 38 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، وبقي الشباب على رصيده السابق 25 نقطة ليبقى في المركز الثامن مؤقتاً.