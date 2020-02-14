شكرا لقرائتكم بيتروس يرفض "التقليل" من النصر.. ويطلب "الاحترام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى بيتروس أراوجو، لاعب وسط نادي النصر، استياءه من بعض الأحاديث من الجانب الشبابي التي قللت من الفريق، مؤكدا بأن الرد كان على أرض الملعب.

وقال بيتروس في مقبلاة تلفزيونية عقب فوز النصر المتأخر على الشباب بأربعة أهداف لاثنين، بأنه كانت هناك بعض من الأحاديث القادمة من الجانب الشبابي هدفها التقليل من النصر إلا أن رد الفريق كان في المباراة.

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وأضاف لاعب ريال بيتيس السابق: نحن نحترم الجميع ، ولكن على الآخرين أن يبادلونا الاحترام. قاتلنا دون أن نتحجج وحققنا المطلوب.

واختتم بيتروس قائلا: البطولة لم تنته بعد، ونحتاج مؤازرة الجماهير لنا.

وانتقل بيتروس للنصر مطلع الموسم الماضي قادما من صفوف فريق ساوباولو، وساهم برفقة الفريق بالتتويج ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ووصول نصف نهائي كأس الملك في الموسم الماضي والحالي.