«أوباما» يسجل أسرع هدف في تاريخ السوبر الإفريقي

تمكن يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تسجيل أسرع هدف في تاريخ السوبر الإفريقي، في شباك الترجي التونسي.
أحرز «أوباما» هدف الزمالك في الدقيقة الثانية من نهائي كأس السوبر الإفريقي المقام في قطر.
وتعادل عبدالرءوف بن غيث للترجي من ركلة جزاء في الدقيقة 54 من عمر المباراة، من لمسة يد على محمود حمدي «الونش»، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
وسجل أشرف بن شرقي هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة، بعد مرور رائع واختراق مميز ليسدد أرضية سكنت شباك معز بن شريفية.
وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي 3 مرات أعوام 1994 و1997 و2003، أما الترجي فقد حقق اللقب القاري مرة واحدة عام 1995.
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