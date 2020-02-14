مرتضى منصور: أرفض الإساءة للأهلي

في تصريحات لقناة الزمالك ، أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن غضبه بسبب تصريحات لاعب الفريق السابق أحمد عيد عبد الملك عبر قناة النادي الأبيض الرسمية ضد النادي الأهلي.

وتابع : "أحمد عيد عبد الملك يكره الأهلي، ومن حقه أن يعبر عن هذه الكراهية بعيداً عن قناة الزمالك، لكنني أرفض ما قاله ولن أقبل به في قناة النادي لأنها ضد التعصب".

وأضاف مرتضى منصور: "بصفتي رئيساً لمجلس إدارة قناة الزمالك أرفض تماماً الإساءة للنادي الأهلي، كما أرفض ترجمة أي مشاعر كراهية أو عدائية تجاه النادي الأحمر".

وطالب رئيس النادي الأبيض مقدمي وضيوف قناته البيضاء بضرورة احترام النادي الأهلي وعدم الإساءة له على الإطلاق، والاكتفاء بتشجيع الزمالك فقط.